Helikopter kazasÄ±yla ilgili kan donduran aÃ§Ä±klamalar

Tunceli Valisi Osman Kaymak, 12 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Tunceli Valisi Kaymak, "12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, zemine çok hÄ±zlÄ± çarptÄ±ÄŸÄ± için içindekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi."dedi

Tunceli Valisi Osman Kaymak, 18 Nisan SalÄ± günü Pülümür ilçesinden havalanan Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne (EGM) ait "Sikorsky" tipi helikopterin, kalkÄ±ÅŸÄ±ndan kÄ±sa süre süre sonra düÅŸmesi sebebiyle 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mürettebatÄ±n ÅŸehit olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Helikopterin olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle düÅŸtüÄŸünü deÄŸerlendirdiklerini dile getiren Kaymak, ÅŸu bilgileri verdi:

"Helikopterin radar irtibatÄ±nÄ±n kesildiÄŸinin bildirilmesinin ardÄ±ndan Ä°l Jandarma KomutanÄ±mÄ±z Albay Tekin Aktemur ve Ä°l Emniyet Müdürümüz DoÄŸu AteÅŸ, yanlarÄ±na jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timlerini alarak bölgeye askeri helikopterle intikal ettiler. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle kaza yerine iniÅŸ yapamayan helikopterimiz, kaza yerine en yakÄ±n bölgeye iniÅŸ yaptÄ±. KomutanÄ±mÄ±z Aktemur'un kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve personelimizin büyük bir özverisiyle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sis, tipi, soÄŸuk hava gibi olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ± hiçe sayarak 3 saat gibi çok kÄ±sa bir sürede kaza mahalline ulaÅŸÄ±ldÄ±."

Kaymak, zorlu hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen kaza bölgesine çok kÄ±sa sürede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Olay yerine çok kÄ±sa sürede ulaÅŸan ekibimiz yarÄ±m saat geç kalsaydÄ± bölgede devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle helikopter belki bulunamayacak ve çalÄ±ÅŸmalar çok uzayacaktÄ±." ifadesini kullandÄ±.

ADLÄ° TIP KURUMUNUN Ä°NCELEMESÄ°

Vali Kaymak, helikopterdeki 12 kiÅŸinin kaza anÄ±nda ÅŸehit düÅŸtüÄŸünü kaydederek, "Kaza yerinden alÄ±nan 12 ÅŸehidimize ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede, düÅŸen 'Sikorsky' tipi polis helikopteri zemine çok hÄ±zlÄ± çarptÄ±ÄŸÄ± için içindekilerin kaza anÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. O nedenle olay yerine yarÄ±m saat sonra bile varÄ±lsa yaralÄ± bulma ihtimalimiz yoktu." diye konuÅŸtu.