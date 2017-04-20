Taksim'de 1 MayÄ±s hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ne az zaman kala Taksim'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Taksim’de yaklaÅŸan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü öncesi güvenlik önlemleri alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri 1 MayÄ±s’a sayÄ±lÄ± günler kala çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlarken, çok sayÄ±da bariyer Taksim MeydanÄ±’na getirildi.

Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim'in çeÅŸitli noktalarÄ±na istiflendiÄŸi görüldü.HayÄ±r eylemlerinin artmasÄ± da 1 MayÄ±s önlemlerine 10 gün önceden baÅŸlamasÄ±na neden oldu.