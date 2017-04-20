20 Nisan 2017 SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde 20 Nisan 2017 tarihinde kazanan rakamlar belirlendi

Süper Loto 496. hafta kazandÄ±ran numaralarÄ±; 3, 6, 22, 24, 33, 37 olarak belirlendi.

Süper Loto 20 Nisan çekiliÅŸinde altÄ± bilen çÄ±kmayÄ±nca bir milyon 507 bin 648 lira yirmi iki kuruÅŸ olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto çekiliÅŸinde daÄŸÄ±tÄ±lan diÄŸer ikramiyeler ise ÅŸöyle; 5 bilen 47 kiÅŸi 9 bin 980 lira doksanar kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 84 kiÅŸi 163 lira otuz beÅŸer kuruÅŸ, 3 bilen 64 bin 911 kiÅŸi 13 lira kÄ±rkar kuruÅŸ ikramiye alacak.