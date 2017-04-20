Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/04/2017 23:53

Artvin'de facia Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

trafik kazasÄ±

Artvin'de meydana gelen feci kaza sonucunda 3 kiÅŸi can verdi 3 kiÅŸi ise yaralandÄ±

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Hüseyin Terzi (32) idaresindeki otomobil, Borçka-Murgul karayolunun 3'üncü kilometresindeki Murgul Tüneli'nde, Turgay YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z'Ä±n (38) kullandÄ±ÄŸÄ± otomobille çarpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada, Hüseyin Terzi ile Saadet YÄ±ldÄ±z (67) olay yeri, Sevinur YÄ±ldÄ±z (36) ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Artvin Devlet Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kazada annesi ve eÅŸini kaybeden Turgay YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z ile çocuklarÄ± Mustafa Kemal (3) ve Remzi ÇaÄŸatay YÄ±ldÄ±z'Ä±n (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.

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