Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/04/2017 23:55

Deprem olacak dediler halk sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

manisada halk

Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esinde halk arasÄ±nda Ã§Ä±kan deprem olacak sÃ¶ylentisi Ã¼zerine vatandaÅŸ sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

KazÄ±m Karabekir Mahallesi MuhtarÄ± Tekin AydÄ±n, "Deprem olacak" söylentisi üzerine vatandaÅŸÄ±n tedirginlik yaÅŸamasÄ± nedeniyle durumu kaymakamlÄ±k, belediye, polis ve Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

AFAD Manisa Ä°l Müdürü Bekir Åžen mahalleye beraberinde bir ekip ile gitti.

Åžen, muhtar AydÄ±n ve mahalle sakinleri ile görüÅŸerek, "Bunun dedikodu ve söylentiden ibaret olduÄŸunu ve inanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini" söyledi.  Muhtar AydÄ±n, "Birileri evlerin kapÄ±larÄ±nÄ± çalarak 'gece deprem olacak' demiÅŸ. ArdÄ±ndan vatandaÅŸlar arasÄ±nda yayÄ±lan söylenti mahallenin neredeyse tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n tedirginliÄŸi üzerine durumu ilgili yerlere bildirdim." diye konuÅŸtu.BazÄ± mahalle sakinleri de "Gece 22.00-22.30 saatlerinde deprem olacaÄŸÄ±nÄ±" duyduklarÄ±nÄ±, kulaktan kulaÄŸa dedikodunun hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile  getirdiler.

 
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