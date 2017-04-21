Tunceli'de 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ helikopter kazasÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen ve 12 ÅŸehit verilen helikopter kazasÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± AFAD, Jandarma timleri ve 112 Acil ekipleri anlattÄ±

Önceki gün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sÄ±ralarÄ±nda havalanan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmiÅŸti. 4 saat süre arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pülümür ilçesine baÄŸlÄ± SarÄ±gül köyü çevresinde 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± MahmutboÄŸazÄ±nÄ±n karla kaplÄ± daÄŸlÄ±k arazisinde helikopterin enkazÄ± bulunmuÅŸ ve 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸtu.

TÄ°PÄ° VE SOÄžUK ZORLAMIÅž

Helikopterin radardan kaybolmasÄ± ile birlikte bölgeye ilk olarak Tunceli'den Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD), Jandarma timleri ve 112 Acil Komuta merkezine baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k ile Ulusal Medical (UMKE) ekipleri sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.Tunceli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan kurulan kriz merkezinin kontrolünden helikopterin düÅŸtüÄŸü noktada hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kötü ve kar bulunmasÄ± nedeniyle ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, DiyarbakÄ±r ve Bingöl'den 60 kiÅŸilik AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay günü saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda ilk ekip düÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bölgede kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 metreye kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve tipi nedeniyle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 18 ve 20 derece civarÄ±nda hissedilmesi nedeniyle diÄŸer ekipler, 2 bin 500 rakÄ±mlÄ±k daÄŸlÄ±k alana ulaÅŸmakta güçlük çekti. 2,5 saatlik yürüyüÅŸ mesafesinin ardÄ±ndan bölgeye ulaÅŸan diÄŸer illerden gelen ekipler saatler süren çalÄ±ÅŸma yaparak kara gömülü helikopter enkazÄ±ndaki ÅŸehitlerin naaÅŸÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Ekiplerin donma tehlikesi atlattÄ±ÄŸÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sabah tamamlanmasÄ± ve tipinin durmasÄ±yla dün sabah ÅŸehitlerin naaÅŸÄ± olay yerinden helikopterle alÄ±narak ElazÄ±ÄŸ'a getirilmiÅŸ ve düzenlenen törenin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.

10 KÄ°LOMETRELÄ°K YOL AÇILMIÅž

Tunceli Ä°l Özel Ä°daresi Genel SekterliÄŸi de bölgede yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma ile ilgili bilgi verdi.Tunceli ValiliÄŸinde oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda ulaÅŸÄ±m güzergahÄ±nda hemen çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu talimat doÄŸrultusunda genel sekreter yardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda destek hizmetleri müdürlüÄŸü koordinasyonunda yol ve ulaÅŸÄ±m hizmetleri müdürü ve ekibiyle 3 dozer, 1 loder, 1 greyder, 2 treyler, 4 pikap, 1 akaryakÄ±t tankeri çalÄ±ÅŸma yaparak bölgeye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sonucunda saat 20.00'da SarÄ±gül köyüne ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SarÄ±gül köyünde enkaz bölgesinden gelen jandarma kolluk kuvvetleri ile yapÄ±lan istiÅŸareler sonucunda kazanÄ±n olduÄŸu bölgeye en yakÄ±n noktaya ulaÅŸmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ettirilmiÅŸ ve 19 Nisan günü saat 03.00'te en yakÄ±n noktaya ulaÅŸÄ±larak toplam 10 kilometrelik çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve güzergah ulaÅŸÄ±ma açÄ±k hale getirilmiÅŸtir" denildi.Öte yandan bölgede halen 2 dozerin kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeye yakÄ±n Kocatepe köyünde bekletildiÄŸi, heyelan tehlikesi ve kar nedeniyle ÅŸu an bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.