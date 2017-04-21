DolmuÅŸlarda yeni dÃ¶nem 7 gÃ¼n 24 saat izlenecek

KadÄ±n tacizleri ve cinsel istismarÄ±, engelli Ã§ocuklara yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼ davranÄ±ÅŸlar sona eriyor. DolmuÅŸlara panik butonu yapÄ±lacak ve 7/24 kameralarla izlenecek

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Toplu UlaÅŸÄ±m Hizmetleri MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan proje ile Ä°stanbul'daki tüm minibüs ve taksi dolmuÅŸlara panik butonu takÄ±lÄ±yor. Araçta kör nokta bÄ±rakmayacak ÅŸekilde kameralar yerleÅŸtiriliyor. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleÅŸtirileceÄŸi araçlar 7 gün 24 saat izlenecek.Bu sistem ile güvenli yolculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra, güzergah ve konum takibi yapÄ±lmasÄ±, toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n denetlenmesi, hÄ±z takibi ile kaza riskinin düÅŸürülmesi hedefleniyor. Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuÅŸlarda tacize ya da ÅŸiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak. Ä°stanbul BiliÅŸim ve AkÄ±llÄ± Kent Teknolojileri tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen sistemle uyarÄ± hemen Toplu UlaÅŸÄ±m Merkezi'ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek. Panik butonuna basÄ±lan minibüs ya da dolmuÅŸ en yakÄ±n polis ekipleri tarafÄ±ndan durdurulacak.