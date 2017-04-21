Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/04/2017 12:15

Belediye iddiaya yanÄ±t verdi Ankara'daki tarihi anÄ±t yÄ±kÄ±lÄ±p cami mi yapÄ±lacak

gÃ¼venpark

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, GÃ¼venpark'ta bulunan tarihi anÄ±tÄ±n yÄ±kÄ±larak yerine cami yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±na yetkililerden cevap geldi

Ankara'nÄ±n simgesi KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±nda yer alan Güvenpark'taki tarihi anÄ±tÄ±n yÄ±kÄ±larak yerine cami yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ± sosyal medyada geniÅŸ yankÄ± buldu. Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi ise bu iddiaya yanÄ±t verdi. Belediye yetkilileri, "AnÄ±t asla yÄ±kÄ±lmayacak, Güvenpark'a cami de yapÄ±lmayacak. Yerin altÄ±na yapÄ±lacak Keçiören Metro istasyonu ile dolmuÅŸ durak parkÄ±nda ibadet ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için küçük bir mescit yapÄ±labilir. Bu da henüz net deÄŸil." dediler.

 

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