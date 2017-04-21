Suriyeli iÅŸÃ§iler 9 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk Ã§ocuÄŸunu kazma kÃ¼rekle dÃ¶vdÃ¼

ÅžanlÄ±urfa'da kendi arazisine ev yaptÄ±ran vatandaÅŸ 3 Suriyeli iÅŸÃ§iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±. 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu kazma kÃ¼rekle dÃ¶ven iÅŸÃ§iler cep telefonlarÄ±na bu anlarÄ± kaydetti

ÅžanlÄ±urfa'da yaklaÅŸÄ±k 3 hafta önce kendi arazisine tek katlÄ± ev yaptÄ±ran 6 çocuk babasÄ± çiftçi Halil Y., inÅŸaatÄ±ndaki sÄ±va yapmalarÄ± için Suriyeli 3 iÅŸçiyle anlaÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± yüzünden ÅžanlÄ±urfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaÅŸÄ±ndaki 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi oÄŸlu Mustafa Y., inÅŸaatta gitti. Burada çalÄ±ÅŸan Suriyeli 3 iÅŸçi, iddiaya göre önce küçük çocuÄŸa Arapça baÄŸÄ±rÄ±p hakarette bulundu. ArdÄ±ndan çocuÄŸu kucaÄŸÄ±na alan iÅŸçiler, birbirlerine atarak eÄŸlenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye baÅŸladÄ±. Korkan Mustafa Y.'nin aÄŸlamasÄ±na aldÄ±rmayan Suriyeli iÅŸçiler bu kez ona kazma kürekle vurmaya baÅŸladÄ±. Küçük çocuk Suriyeli iÅŸçilerin iÅŸkencesinden bir fÄ±rsatÄ±nÄ± bulup kaçarak kurtuldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli iÅŸçiler, iÅŸkence olayÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi cep telefonunu ÅŸarj etmek için, iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± Mustafa'nÄ±n aÄŸabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., ÅŸarj etmek için aldÄ±ÄŸÄ± Suriyelilerin cep telefonundaki oyunlarÄ± kopyalamak isterken kardeÅŸinin görüntüsünü tesadüfen gördü. Hemen kardeÅŸinin iÅŸkenceye uÄŸradÄ±ÄŸÄ± görüntüleri kopyalayÄ±p Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattÄ±. Görüntüleri izleyen aile dehÅŸette düÅŸmesi üzerine Suriyeli iÅŸçilerle tartÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada iÅŸçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.