Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/04/2017 12:44

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ bir daha aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ

Ä°stanbul'un 2016 Faaliyet raporunu sunan Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, 3 dÃ¶nemdir Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±Ä±

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Ä°BB Meclisi'ne, Ä°stanbul'un 2016 karnesini sundu. TopbaÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, "ÜzüldüÄŸüm bir ÅŸey, 'FETÖ terör örgütüne yardÄ±m ettiniz mi?'. Lafa bak ya, nasÄ±l bir iÅŸ, nasÄ±l bir mantÄ±k, nasÄ±l bir ahlak bu. Söylerken vicdanÄ±n elverdi mi diye düÅŸünüyorum. Kalbiniz asla yanÄ±ltmaz. Zannediyorum ki bunu soran kendi kalbinde bunu doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordur" dedi. CHP'lilerin 'Bu yol sizi nereye götürecek' ÅŸeklindeki eleÅŸtirilerine TopbaÅŸ "Ä°stanbul'da 3 dönemdir baÅŸkanlÄ±k yapÄ±yorum. Bu son dönemim. Çok merak ediyorsanÄ±z, canÄ±nÄ±z çok sÄ±kÄ±lÄ±rsa çizmelerimizi giyeriz. ve hizmet üretenin her daim yanÄ±nda oluruz" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan oylanan 2016 Faaliyet raporu CHP'nin itirazlarÄ±yla oyçokluÄŸu ile kabul edildi.

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