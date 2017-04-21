ÅžÄ±rnak'ta dev Ã§atÄ±ÅŸma 2 asker ÅŸehit oldu

ÅžÄ±rnak'ta PKK ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yapÄ±lan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker ÅŸehit olurken 2 asker de yaralandÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasÄ±nda sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸle 2 asker ÅŸehit olduÄŸu, 2 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. ÇatÄ±ÅŸma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.