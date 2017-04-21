23 Nisan Pazar günü hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre 23 Nisan Pazar günü yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerler ise parçalı bulutlu olacak

Yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği, soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 50 ila 80 kilometre/saat olmak üzere yer yer fırtına, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 70 ila 100 kilometre/saat, zaman zaman 100 kilometre/saat üzerinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyredecek. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte 23 Nisan Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güneydoğusu, Göller yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don olayı görülebilir.

6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar, güneyden saatte 70-100 kilometre hızla esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü de etkili olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.