Liseli kÄ±zlar gÃ¼nlerdir her yerde aranÄ±yor

Ordu'nun Fatsa ilÃ§esinde 3 gÃ¼n Ã¶nce kaybolan ve kendilerinden hala haber alÄ±namayan Melike TÃ¼rkan ve NazlÄ± Ã–zdemir her yerde aranÄ±yor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Fatsa Anadolu Lisesi 12. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Melike Türkan ve NazlÄ± Özdemir(16) için aileleri baÅŸÄ±na kötü bir ÅŸey gelmelerinden endiÅŸe ettiklerini belirterek herkesten yardÄ±m istediler.

NazlÄ± Özdemir'in aÄŸabeyi Servet Özdemir, kardeÅŸinin SalÄ± günü evden ayrÄ±larak okula gittiÄŸini ve bir daha geri dönmediÄŸini belirterek, “Sabah iÅŸe gittim. KÄ±z kardeÅŸim NazlÄ± evden sabah çÄ±karken anneme sarÄ±lÄ±p öperek ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Okula gidiyor ve dolmuÅŸ ÅŸoförü de okula kadar bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizlere belirtti. Okula gittikten sonra nasÄ±l ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz. Okulda kamera olmadÄ±ÄŸÄ± için tespitte edemedik. Ä°ÅŸten eve geldiÄŸimde babam bana kÄ±z kardeÅŸimin kayÄ±p olduÄŸunu söyledi. Çok kötü ve periÅŸan durumdayÄ±z. Annem periÅŸan, hastanede yatÄ±yor. Babam ise yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir durumda beklemede. KardeÅŸim her neredeysen çÄ±k ve gel, artÄ±k dayanacak gücümüz kalmadÄ±. Biz seni çok seviyoruz, bizim meleÄŸimizsin çÄ±k gel. En son okulun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan bir iÅŸ yerinde gözükmüÅŸ. AkÅŸamÄ±nda da YalÄ±köy Mahallesi duruklarÄ±nÄ±n orda gözükmüÅŸler. Telefonundan sinyal almaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz fakat hiç bir yerde kendisi yok. Çevre illerde aramalara baÅŸladÄ±k. Giresun'da gördük diye bir ihbar geldi bize. Gittik baktÄ±k fakat orada da bulamadÄ±k. Ümitlerimizi kesmek istemiyoruz fakat insanÄ±n aklÄ±na her ÅŸey geliyor. KaybolduÄŸu gönden bu yana hiç uyumuyoruz. Her yeri arÄ±yoruz fakat bizim aramamÄ±z çok da geniÅŸ çaplÄ± olamÄ±yor. BoÅŸ durmamak için her söylenen yere gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. CanÄ±mÄ±zÄ±, ciÄŸerimizi bulmak için her yeri arÄ±yoruz. Sosyal medya hesabÄ± yok, herhangi gittiÄŸinde bir mesaj falan yazmamÄ±ÅŸ. Okulunda baÅŸarÄ±lÄ± bir öÄŸrenciydi. AramÄ±zda herhangi bir tartÄ±ÅŸma veya farklÄ± bir durum olmadÄ±. Her ÅŸeyini bizimle paylaÅŸÄ±r, bizler de yardÄ±mcÄ± olurduk. Jandarma ve polis bulunmasÄ± için kÄ±z kardeÅŸimi ve arkadaÅŸÄ±nÄ± geniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. Emniyet güçlerimiz elinden geldiÄŸi her ÅŸeyi yapÄ±yorlar. Türkiye genelinde her nerede olursa olsun bir resmi iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yeri tespit edilecek. KardeÅŸim, Allah rÄ±zasÄ± için geri dön. Annem çok periÅŸan, babam yÄ±kÄ±ldÄ±. Dün akÅŸam zor hayata döndürdük. Biz seni çok seviyoruz. Lütfen evine geri dön” dedi.

“ONU OKUTMAK Ä°ÇÄ°N OKULUMUZDAN OLDUK”

KayÄ±p olduÄŸu günden bu zamana kadar aramadÄ±k, sormadÄ±k yer kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten NazlÄ±'nÄ±n diÄŸer aÄŸabeyi Sercan Özdemir ise, “Her yeri arÄ±yoruz fakat kendisinden halen haber alamadÄ±k. KardeÅŸimizin evine saÄŸ salim dönmesini istiyorum. Herkesin dediÄŸini çok önemsiyoruz ve o duruma göre aramalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Çaresiz kaldÄ±k ve biran önce bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. KardeÅŸim 2001 doÄŸumlu ve lise 2. sÄ±nÄ±fa gidiyordu. Çok baÅŸarÄ±lÄ± bir öÄŸrenciydi. Hiçbir ÅŸeyini eksik etmedik. Onu okutmak için okulumuzdan olduk. Onun geleceÄŸi için çalÄ±ÅŸtÄ±k. KardeÅŸimin evine geri dönmesini istiyoruz. Ailesinden yana hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yoktu. Kaybolmadan öncede bana daha çok sevgi gösterisinde falan bulundu, anneme de ayrÄ±lÄ±rken bayaÄŸÄ± bir sarÄ±lmÄ±ÅŸ. KaybolduÄŸundan bu zamana kadar o gidiÅŸ o gidiÅŸ. Lütfen herkesten bu konuda bizlere yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BABADAN ÇAÄžRI

Melike Türkan'Ä±n babasÄ± Habil Türkan ise sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “CanÄ±m kÄ±zÄ±m Melike, derdimiz sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z sen oldun. Seni cidden çok merak ediyoruz. EÄŸer bizden korkup utanÄ±p çÄ±kmÄ±yorsan ne olursa olsun bizi ara. Ne olursa olsun ben her zamanki gibi yanÄ±ndayÄ±m” ifadelerini kullandÄ±. Öte yandan Fatsa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ile Fatsa Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri kayÄ±p kÄ±zlarÄ± bulmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. FatsalÄ± vatandaÅŸlar da sosyal medya hesaplarÄ±ndan kayÄ±p kÄ±zlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak ailelere destek oluyorlar.