TecavÃ¼z ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n yataÄŸÄ±nda Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak yakalandÄ±

Kendisinden 39 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan kadÄ±nÄ±n evine girerek bÄ±Ã§akla tehdit eden saldÄ±rgan, tecavÃ¼z ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n yataÄŸÄ±nda Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak uyurken yakalandÄ±

Fatih'te saat 03.00'de kendisinden 39 yaÅŸ büyük kadÄ±nÄ±n evine giren ve olay tarihinde 17 yaÅŸÄ±nda olan M.T., bÄ±çakla tehdit ettiÄŸi kadÄ±na cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduktan sonra uyuyakaldÄ±. SaldÄ±rganÄ±n uyumasÄ± üzerine evin kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyen kadÄ±n, üst kat komÅŸusuna çÄ±karak polisi aradÄ±.Eve gelen polis, uykudaki saldÄ±rganÄ± çÄ±plak vaziyette yakaladÄ±. SanÄ±k hakkÄ±nda yerel mahkeme, "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suçundan 8 yÄ±l, "konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal" suçundan da 1 yÄ±l 8 ay ceza verdi. Ä°stinaf Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suçundan verilen 8 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rarak, sanÄ±ÄŸÄ± "cinsel saldÄ±rÄ±" suçundan 5 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rdÄ±.