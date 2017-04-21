Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/04/2017 18:23

Manisa beÅŸik gibi sallanÄ±yor 1 saatte ikinci kez sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±

deprem

Bu hafta iÃ§inde artÃ§Ä± ve ÅŸiddetli oranda deprem yaÅŸanan Manisa, bugÃ¼n iki kez sallandÄ±

Son bir haftadÄ±r aralÄ±klarla 4 ve altÄ±ndaki ÅŸeddetteki depremlerle sarsÄ±lan Manisa'da bu akÅŸam üzeri bir saat arayla iki deprem birden meydana geldi.AFAD'dan alÄ±nan bilgiye göre merkez üssü Selendi Ä°lçesi'nde 4.9 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.Bu depremden yaklaÅŸÄ±k bir saat sonra, 17:12'de merkez üssü Åžehzadeler ilçesi olan ikinci bir deprem yaÅŸandÄ±. Bu depremin de ÅŸiddeti de 4.9 olarak kaydeedildi.

PEK ÇOK Ä°LDE HÄ°SSEDÄ°LDÄ°

Manisa'da ÅŸiddetli olmak üzere Ä°zmir, UÅŸak, BalÄ±kesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya'da da hissedilen depremler sÄ±rasÄ±nda bir çok yerleÅŸim merkezinde halk panik halinde sokaklara döküldü. Yetkililer ilk bilgilere göre depremde hasar ve yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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