Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/04/2017 20:20

Deprem profesÃ¶rÃ¼nden korkutan aÃ§Ä±klama Ben olsam sokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±m

deprem

Manisa'da devam eden depremlerin ardÄ±ndan ProfesÃ¶r Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Ersoy aÃ§Ä±klama yaparak, "Ben orada yaÅŸasaydÄ±m 4,9'dan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±m. Bu tÃ¼r depremlerden sonra daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± sokakta olmanÄ±n faydasÄ± var." dedi

Ege Bölgesinde art arda meydana gelen ve halkÄ± sokaÄŸa döken depremlerinin ardÄ±ndan, yaÅŸanan sarsÄ±ntÄ±larÄ±n daha büyük bir depremin habercisi mi sorusunu gündeme getirdi.  YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi DoÄŸa Bilimleri AraÅŸtÄ±rma Merkezi Müdürü Prof. Dr Åžükrü Ersoy bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. Ersoy, "Ä°nÅŸallah ardÄ±ndan büyük bir deprem gelmez. Daha önce de Çanakkale'de deprem fÄ±rtÄ±nalarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bölge tektonik olarak baÅŸka bir sisteme ait. Genellikle bu bölgede uzun dönem depremler olur. ArdÄ±ndan daha büyük bir deprem meydana gelmeyebilir. Simav'Ä± hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z 6'ya kadar çÄ±kan depremler olurdu.

"BEN ORADA YAÅžASAYDIM SOKAÄžA ÇIKARDIM"

4,9 büyüklüÄŸünde bir deprem yer kabuÄŸunu kÄ±rmaz. Yeri kÄ±racak enerjiye sahip deÄŸildir. Ona göre düÅŸünmek gerekir. 4,9 etrafta çok hissedilmiÅŸ olmasÄ± çok normal. Bu biraz da derinliÄŸe ve zemine baÄŸlÄ± oalrak sarsÄ±ntÄ±yÄ± fazla hissetme durumu olabilir. Arkadan daha büyük bir deprem gelir diye bir kaide yok. Ancak neyin olacaÄŸÄ±nÄ± bilme ÅŸansÄ±mÄ±z da yok. Belki büyük bir deprem gelmeksizin küçük depremlerle sönümlenebilir. Ben orada yaÅŸasaydÄ±m 4,9'dan sonra sokaÄŸa çÄ±kardÄ±m. Bu tür depremlerden sonra daha büyüÄŸüne karÅŸÄ± sokakta olmanÄ±n faydasÄ± var."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
deprem

Manisa beÅŸik gibi sallanÄ±yor 1 saatte ikinci kez sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±

Bu hafta iÃ§inde artÃ§Ä± ve ÅŸiddetli oranda deprem yaÅŸanan Manisa, bugÃ¼n iki kez sallandÄ±

Melike TÃ¼rkan ve NazlÄ± Ã–zdemir

Liseli kÄ±zlar gÃ¼nlerdir her yerde aranÄ±yor

Ordu'nun Fatsa ilÃ§esinde 3 gÃ¼n Ã¶nce kaybolan ve kendilerinden hala haber alÄ±namayan Melike TÃ¼rkan ve NazlÄ± Ã–zdemir her yerde aranÄ±yor

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ hava durumu nasÄ±l olacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor