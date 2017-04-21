Deprem profesÃ¶rÃ¼nden korkutan aÃ§Ä±klama Ben olsam sokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±m

Manisa'da devam eden depremlerin ardÄ±ndan ProfesÃ¶r Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Ersoy aÃ§Ä±klama yaparak, "Ben orada yaÅŸasaydÄ±m 4,9'dan sonra sokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±m. Bu tÃ¼r depremlerden sonra daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± sokakta olmanÄ±n faydasÄ± var." dedi

Ege Bölgesinde art arda meydana gelen ve halkÄ± sokaÄŸa döken depremlerinin ardÄ±ndan, yaÅŸanan sarsÄ±ntÄ±larÄ±n daha büyük bir depremin habercisi mi sorusunu gündeme getirdi. YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi DoÄŸa Bilimleri AraÅŸtÄ±rma Merkezi Müdürü Prof. Dr Åžükrü Ersoy bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. Ersoy, "Ä°nÅŸallah ardÄ±ndan büyük bir deprem gelmez. Daha önce de Çanakkale'de deprem fÄ±rtÄ±nalarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bölge tektonik olarak baÅŸka bir sisteme ait. Genellikle bu bölgede uzun dönem depremler olur. ArdÄ±ndan daha büyük bir deprem meydana gelmeyebilir. Simav'Ä± hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z 6'ya kadar çÄ±kan depremler olurdu.

"BEN ORADA YAÅžASAYDIM SOKAÄžA ÇIKARDIM"

4,9 büyüklüÄŸünde bir deprem yer kabuÄŸunu kÄ±rmaz. Yeri kÄ±racak enerjiye sahip deÄŸildir. Ona göre düÅŸünmek gerekir. 4,9 etrafta çok hissedilmiÅŸ olmasÄ± çok normal. Bu biraz da derinliÄŸe ve zemine baÄŸlÄ± oalrak sarsÄ±ntÄ±yÄ± fazla hissetme durumu olabilir. Arkadan daha büyük bir deprem gelir diye bir kaide yok. Ancak neyin olacaÄŸÄ±nÄ± bilme ÅŸansÄ±mÄ±z da yok. Belki büyük bir deprem gelmeksizin küçük depremlerle sönümlenebilir. Ben orada yaÅŸasaydÄ±m 4,9'dan sonra sokaÄŸa çÄ±kardÄ±m. Bu tür depremlerden sonra daha büyüÄŸüne karÅŸÄ± sokakta olmanÄ±n faydasÄ± var."