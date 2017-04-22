Ä°zmir'de FETÃ–'den 22 kiÅŸi hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸi hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi

Ä°zmir'de, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kiÅŸiden 22'si hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ± tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸine çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden, aralarÄ±nda meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 22'si "silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak" suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±, biri ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tutuklanan zanlÄ±larÄ±n, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, 19 Nisan'da Ä°zmir'in Seferihisar, Menemen, Dikili ve TorbalÄ± ilçelerinde düzenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 23 zanlÄ±yÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.