Ä°stanbul'da dev operasyon o adreslere baskÄ±n dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da eve baskÄ±n yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne baÄŸlÄ± ekipler, Üsküdar ve Ümraniye baÅŸta olmak üzere birçok adreste kent genelinde FethullahçÄ± Terör Örgütü/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri ve UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamÄ±nda Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanÄ±n 3 katÄ±ndaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteÄŸiyle baskÄ±n yapan ekipler dairede aramalar yaptÄ±. Aramalar sÄ±rasÄ±nda özel harekat polisleri de bina dÄ±ÅŸÄ±nda önlem aldÄ±.

Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya ÿve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskÄ±n düzenledi. Operasyon kapsamÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, operasyonun içeriÄŸi hakkÄ±nda bilgi verilmedi.