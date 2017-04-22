ÃœskÃ¼dar Devlet Hastanesinde bomba paniÄŸi

ÃœskÃ¼dar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakÄ±nÄ±nda dinamit gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ cisim polisi alarma geÃ§irdi

Acil Servis yakÄ±nÄ±nda bulunan yeÅŸillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu ÅŸeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine kÄ±sa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik ÅŸeridi çekerek çevredekileri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Çevre güvenliÄŸini alan polis uzman ekibe haber verdi. KÄ±sa sürede gelen uzman ekip özel kÄ±yafetini giyerek ÅŸüpheli cismin yanÄ±na gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanÄ± herhangi patlayÄ±cÄ± madde izine rastlamadÄ±.YapÄ±lan ilk incelemede ÅŸüpheli cismin oyuncak olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.