Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/04/2017 11:44

Sosyal medya hesabÄ±ndan bunu yapan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

sosyal medya

IÄŸdÄ±r'da sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

IÄŸdÄ±r'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸiden 3'ü tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, IÄŸdÄ±r Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince, farklÄ± adreslere düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.YapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 9 ÅŸüpheliden 3'ü "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasÄ± yapmak" ve "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

 
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