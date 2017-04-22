Sosyal medya hesabÄ±ndan bunu yapan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

IÄŸdÄ±r'da sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

IÄŸdÄ±r'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸiden 3'ü tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, IÄŸdÄ±r Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince, farklÄ± adreslere düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.YapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 9 ÅŸüpheliden 3'ü "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasÄ± yapmak" ve "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.