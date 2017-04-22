Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/04/2017 11:55

DiyarbakÄ±r'da 500 polisle dev operasyon

uyuÅŸturucu operasyonu

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Ã§ok sayÄ±da polis tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonu sonucunda 9 kiÅŸi yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele, AsayiÅŸ, Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ve Sur Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü personelinden oluÅŸan 500 polis, ilçede uyuÅŸturucu ticaretinin önlenmesi amacÄ±yla sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.UyuÅŸturucu kullanÄ±cÄ±sÄ± kiÅŸilere satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 21 ÅŸüpheliye yönelik 16 adreste eÅŸ zamanlÄ± düzenlenen operasyonda, 9 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Dedektör köpeklerin de desteÄŸiyle yapÄ±lan operasyonda, satÄ±ÅŸa hazÄ±r 40 gram esrar, 600 gram metamfetamin, av tüfeÄŸi, tüfeÄŸe ait 60 fiÅŸek ve pala ele geçirildi.Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
24 Nisan

24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullar tatil olacak mÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edilmeyecek

manisalÄ± vatandaÅŸlar

ManisalÄ± vatandaÅŸlar geceyi Ã§adÄ±rda geÃ§irdi

Manisa'da dÃ¼n akÅŸamÃ¼zeri meydana gelen 4,9 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan evlerinde hasar oluÅŸan vatandaÅŸlar geceyi Ã§adÄ±rlarda geÃ§irdi

GÃ¶ksel Kaya

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e benzeyen sanatÃ§Ä±ya yoÄŸun ilgi

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e olan benzerliÄŸiyle gÃ¶nÃ¼llere taht kuran ve Ä°zmirli sanatÃ§Ä± GÃ¶ksel Kaya'ya KÄ±rklarelindeki vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±