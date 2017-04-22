DiyarbakÄ±r'da 500 polisle dev operasyon

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Ã§ok sayÄ±da polis tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonu sonucunda 9 kiÅŸi yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele, AsayiÅŸ, Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ve Sur Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü personelinden oluÅŸan 500 polis, ilçede uyuÅŸturucu ticaretinin önlenmesi amacÄ±yla sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.UyuÅŸturucu kullanÄ±cÄ±sÄ± kiÅŸilere satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 21 ÅŸüpheliye yönelik 16 adreste eÅŸ zamanlÄ± düzenlenen operasyonda, 9 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Dedektör köpeklerin de desteÄŸiyle yapÄ±lan operasyonda, satÄ±ÅŸa hazÄ±r 40 gram esrar, 600 gram metamfetamin, av tüfeÄŸi, tüfeÄŸe ait 60 fiÅŸek ve pala ele geçirildi.Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.