Manisa 16 saatte 109 kez sallandÄ±

Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esi merkez olmak Ã¼zere meydana gelen 4,9 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan kent 16 saat iÃ§inde 109 kez sallandÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre; Manisa’nÄ±n Selendi Ä°lçesi, dün saat 16.09’da, Richter ölçeÄŸine göre 4.9 büyüklüÄŸünde depremle sallandÄ±. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem korkuttu. Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13’te, bu kez merkez üssü Manisa’nÄ±n merkez ilçesi Åžehzadeler olan ve yine 4.9 büyüklüÄŸünde ikinci bir deprem oldu. Bu ikinci deprem de Ä°zmir, UÅŸak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale baÅŸta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Özellikle Ä°zmir ve Manisa ile ilçelerinde oturanlar korku ile ev ve iÅŸyerlerinden çÄ±ktÄ±. HalkÄ±n korku ve panikle dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± o anlar, güvenlik kameralarÄ±nca da kaydedildi.

Manisa ve ilçelerinde, ilk depremden itibaren ve ikinci depremden sonra da sabaha kadar hafif büyüklükte sarsÄ±ntÄ±lar meydana geldi. Ä°lk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30’a kadar, 2 büyük depremin dÄ±ÅŸÄ±nda, büyüklükleri 1.4 ile 3.7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 109 sarsÄ±ntÄ± oldu. Ancak bunlar fazla hissedilmedi. Manisa genelindeki 109 sarsÄ±ntÄ±dan, Selendi merkezli olan saat 20.47’deki 3.7 ve saat 23.25’teki 3.6 büyüklüÄŸündeki depremler dikkat çekti. Kentte hayatÄ±n normal olarak sürdüÄŸü görüldü.

EGE’DEKÄ° DÄ°ÄžER KENTLER DE SALLANDI

Ege Bölgesi’ndeki diÄŸer kentlerde de depremler oldu. Dün saat 21.46’da Ege Denizi’nde, merkez üssü KuÅŸadasÄ± Körfezi olan 3.1 büyüklüÄŸünde bir deprem oldu. AyrÄ±ca UÅŸak’Ä±n KarahallÄ± Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± BuÄŸdaylÄ± Köyü merkezli olarak da saat 23.25’te 3.7 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana geldi. Denizli’de de bugün saat 01.21’de, merkez üssü Pamukkale Ä°lçesi olan 3.7 büyüklüÄŸündeki bir deprem kaydedildi.