23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yurtta hava nasÄ±l olacak

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bekleniyor

Türkiye, önümüzdeki pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, “23 Nisan 2017 Pazar günü, Marmara’nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ä°ç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu’nun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n soÄŸumayla birlikte BatÄ± Karadeniz’in iç kesimleri, Ä°ç Ege, Göller Yöresi, Marmara’nÄ±n doÄŸusunun yüksekleri ve Ä°ç Anadolu’nun kuzeybatÄ±sÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n BatÄ± Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± zamanla batÄ± ve kuzeybatÄ± yönlerden, Ä°ç Anadolu’nun batÄ±sÄ±, BatÄ± Akdeniz, Orta Karadeniz ve GüneydoÄŸu Anadolu’da 50 ila 80 km/saat olmak üzere yer yer fÄ±rtÄ±na; Ä°ç Anadolu’nun doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz’de 70 ila 100 km/saat, zaman zaman 100 km/saat üzerinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. SÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸleriyle birlikte Pazar günü Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu’nun kuzeyi, Marmara’nÄ±n güneydoÄŸusu, Göller yöresi ile BatÄ± Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don olayÄ± bekleniyor.

23 Nisan 2017 Pazar günü beklenen çok kuvvetli fÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar, çatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direklerin devrilmesi, zirai don gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r” denildi.

DOÄžU ANADOLU’DA KUVVETLÄ° FIRTINA UYARISI

Erzurum Meteoroloji 12’nci Bölge MüdürlüÄŸü, Erzurum, Erzincan, Kars, AÄŸrÄ±, Ardahan ve IÄŸdÄ±r’da hÄ±zÄ± saatte 70 ile 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji 12’nci Bölge MüdürlüÄŸü, 21 Nisan günü saat 16.00 ile 23 Nisan saat 00.00 tarihleri arasÄ±nda fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±. ÇatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazÄ± zehirlenmelerine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunulan açÄ±klamada, kara ve hava ulaÅŸÄ±mÄ±nda da aksaklÄ±klar yaÅŸanabileceÄŸi bildirildi.

UyarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erzurum ValiliÄŸi, Ä°l Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi de kaymakamlÄ±klara, kamu- özel kurum ve kuruluÅŸlara mesaj gönderdi. Valilik, meydana gelen olumsuzluklarÄ±n il güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezine bildirilmesini, il güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezince yapÄ±lacak ekip, araç, personel görevlendirmelerinin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiÄŸini bildirdi.