Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e benzeyen sanatÃ§Ä±ya yoÄŸun ilgi

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e olan benzerliÄŸiyle gÃ¶nÃ¼llere taht kuran ve Ä°zmirli sanatÃ§Ä± GÃ¶ksel Kaya'ya KÄ±rklarelindeki vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

Atatürk'e benzerliÄŸi ile tanÄ±nan Ä°zmirli sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Göksel Kaya KÄ±rklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 26. Uluslar arasÄ± 23 Nisan Çocuk ÅženliÄŸi kutlama etkinlikleri kapsamÄ±nda sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Göksel Kaya Lüleburgaz'a geldi.

Lüleburgaz'a gelen Kaya vatandaÅŸlarÄ±n çok yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. VatandaÅŸlar Atatürk'e benzerliliÄŸi ile tanÄ±nan Kaya ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirmek için adeta birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.

Atatürk'ü karÅŸÄ±larÄ±nda gören vatandaÅŸlar duygulandÄ±. Gençler ise Atatürk'e benzeyen Kaya ile öz çekim yaptÄ±lar.

VatandaÅŸlarÄ±n ilgisinden çok memnun olduÄŸunu söyleyen tiyatro sanatçÄ±sÄ± Kaya, " Son derece memnunum. Bu ilgi benim ÅŸahsÄ±ma münhasÄ±r deÄŸil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kimse benzeyemez. Benzeri yok, özel bir insan. Hem kurucumuz hem kurtarÄ±cÄ±mÄ±zdÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemeyen bir bayan vatandaÅŸ, "AtamÄ± gördüm resmen. DuygulandÄ±m, tüylerim diken diken" diye aktardÄ±.