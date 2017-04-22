ManisalÄ± vatandaÅŸlar geceyi Ã§adÄ±rda geÃ§irdi

Manisa'da dÃ¼n akÅŸamÃ¼zeri meydana gelen 4,9 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan evlerinde hasar oluÅŸan vatandaÅŸlar geceyi Ã§adÄ±rlarda geÃ§irdi

Depremin ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ekipleri, dün meydana gelen 4,9 büyüklüÄŸündeki depremde SaruhanlÄ± ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde evleri zarar gören 8 aile için çadÄ±r kurdu.

Mütevelli Mahallesi MuhtarÄ± YaÅŸar Mehmet Ä°çigen, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dün meydana gelen depremde mahallelerinde en fazla cami ile ilkokulun hasar gördüÄŸünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafÄ±ndan hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyledi.

Sekiz eve, oluÅŸan hasardan dolayÄ± girilmesinin riskli bulunduÄŸunu belirten Ä°çigen, "Mahallemizde toplam 8 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n evinde AFAD ekipleri tarafÄ±ndan hasar tespit edildi. AFAD ekipleri tarafÄ±ndan yeri uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokakta çadÄ±rlar kuruldu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z geceyi kurulan bu çadÄ±rlarda geçirdi." dedi.

Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinin bahçesine kurulan çadÄ±rda geceyi geçiren Cem Yürden, 3 ailenin çocuklarÄ±yla geceyi çadÄ±rda rahat uyku uyuyarak geçirdiklerini söyledi.

19 MayÄ±s Sokak'taki evinin önüne kurulan çadÄ±rda geceyi geçiren DoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise "Allah devletimizden razÄ± olsun. Geceyi çocuklarÄ±mÄ±zla rahat bir ÅŸekilde geçirdik." diye konuÅŸtu.