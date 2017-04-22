24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullar tatil olacak mÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edilmeyecek

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± durumun bu yÄ±l için de geçerli olup olmayacaÄŸÄ± merak edildi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bu yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra baÅŸlar, 23 Nisan 2017 akÅŸamÄ± sona erer" ifadesi yer almÄ±ÅŸ, dolayÄ±sÄ±yla bu günün tatil edilip edilmeyeceÄŸi merak konusu olmuÅŸtu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yer verdiÄŸi bu ifadeye göre okullar bu yÄ±l tatil olmayacak.

23 NÄ°SAN ULUSAL EGEMENLÄ°K VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarÄ±ndan biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa Kemal Atatürk tarafÄ±ndan dünya çocuklarÄ±na armaÄŸan edilmiÅŸtir.

Bu bayram, TBMM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda kutlanmaya baÅŸlanan 23 Nisan Millî BayramÄ± ve 1 KasÄ±m 1922'de saltanatÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla, önce 1 KasÄ±m olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî BayramÄ±'yla birleÅŸtirilen Hâkimiyet-i Milliye BayramÄ± ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiÄŸi ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk BayramÄ±'nÄ±n kendiliÄŸinden birleÅŸmesiyle oluÅŸtu.1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±" adÄ±nÄ± verdi.

Hakimiyet-i Milliye BayramÄ± (önceleri 1 KasÄ±m, sonra 23 Nisan), saltanatÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunu gerçekleÅŸtiren TBMM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n egemenliÄŸi padiÅŸahtan alÄ±p halka vermesini kutlamak amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±rken, Çocuk BayramÄ± savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarÄ±n bir bahar ÅŸenliÄŸi ortamÄ±nda sevindirmek amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktaydÄ±. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk YÄ±lÄ± olarak duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TRT UluslararasÄ± 23 Nisan Çocuk ÅženliÄŸi'ni baÅŸlatarak, bayramÄ± uluslararasÄ± düzeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katÄ±lmakta, çeÅŸitli gösteriler hazÄ±rlanmakta, okullarda törenler ve çeÅŸitli etkinlikler düzenlenmektedir. AyrÄ±ca 1933'te Atatürk'le baÅŸlayan çocuklarÄ± makama kabul etme geleneÄŸi günümüzde çocuklarÄ±n kÄ±sa süreliÄŸine devlet kurumlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki memurlarÄ±n yerine geçmesi ÅŸeklinde devam etmektedir.