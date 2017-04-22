Ä°stanbullular dikkat 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bu yollar kapalÄ±

24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile Adanaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak, BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maçÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de, BeÅŸiktaÅŸ'taki Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ- Adanaspor Toto Süper Ligi futbol müsabakasÄ± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavÅŸaÄŸÄ±ndan KadÄ±rgalar alt baÅŸ Ä±ÅŸÄ±klara kadar olan kÄ±sÄ±m trafiÄŸe kapatÄ±lacak, trafik akÄ±mÄ±, Süleyman Seba Caddesi'nden BayÄ±ldÄ±m Caddesi Stadyum arkasÄ±na yönlendirilecek.

KadÄ±rgalar Caddesi BayÄ±ldÄ±m Caddesi'ne kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak, trafik akÄ±mÄ± BeÅŸiktaÅŸ istikametine verilecek.