TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne iki ilde aÄŸÄ±r darbe

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyon kapsamÄ±nda 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21-22 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen terörle mücadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.Buna göre, ÅžÄ±rnak merkezde yürütülen operasyonda 3, Uludere ilçesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda tespit edilen 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± da imha edildi.

Bölgede güvenlik güçlerince yapÄ±lan aramalarda, RPG-7 roketatar, 3 el bombasÄ±, 8 tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilogram gÄ±da maddesi, el telsizi, çok sayÄ±da gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde yürütülen operasyonda, bir iÅŸ birlikçi yakalandÄ±. Operasyonda, M-16 piyade tüfeÄŸi, 325 muhtelif çapta fiÅŸek, makineli tabanca, silah üstü dürbün, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, hücum yeleÄŸi, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gÄ±da maddesi bulundu. Tespit edilen 11 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ise imha edildi.

SaldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki teröristlere operasyon

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, üs bölgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Åžemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleÅŸtirilen arazi aramasÄ±nda, kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 260 muhtelif çapta fiÅŸek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatÄ±, 2 el bombasÄ±, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayÄ±nÄ± ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.