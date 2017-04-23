Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/04/2017 10:17

Ankara kar altÄ±nda 23 Nisan'da tÃ¼m siyasiler AnÄ±tkabir'deki tÃ¶rene katÄ±ldÄ±

ankara

Ankara'da Nisan ayÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rerken , Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile bakanlar AnÄ±tkabir'deki tÃ¶rende yer aldÄ±

23 Nisan ile TBMM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dönümü, tüm yurtta ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde etkinliklerle kutlanÄ±yor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bakanlar ve milletvekilleri Ankara'da bu sabah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda AnÄ±tkabir'deki törene katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'niÌ‡n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla özel gündemle toplanacak Genel Kurula, Çankaya KöÅŸkü'nde 23 Nisan Çocuk ÅženliÄŸi'ne ve TBMM Åžeref Salonu'nda verilecek resepsiyona iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± Töreni'ne katÄ±lacak. TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki öÄŸrenci ve öÄŸretmen heyetini kabul edecek.  

 

 

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