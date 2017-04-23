BeÅŸiktaÅŸ'ta gece kulÃ¼bÃ¼nde silahlÄ± kavga 2 kiÅŸi yaralandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri ile Ã¶zel gÃ¼venlikÃ§iler arasÄ±nda silahlÄ± kavga Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°ddiaya göre, 34 UE 6272 plakalÄ± otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kiÅŸi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan mekana alÄ±nmamasÄ± sonucu tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine yanÄ±nda bulunan silahÄ±nÄ± çeken kiÅŸi mekana ve çevreye rastgele ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çÄ±kan mermiyle bacaÄŸÄ±ndan yaralanÄ±rken, olayÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheli ise yaÅŸanan kavga sonucu boynundan yaralandÄ±.

ÇOK SAYIDA POLÄ°S EKÄ°BÄ° SEVK EDÄ°LDÄ°

Olay sonrasÄ± gece kulübü önüne çok sayÄ±da polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi ÅžiÅŸli Hamidiye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. OlayÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheli ise taksiye binerek GaziosmanpaÅŸa'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardÄ±ndan ÅŸüpheli kiÅŸinin daha sonra hastaneden kaçtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Olay sonrasÄ± gece kulübü boÅŸaltÄ±lÄ±rken, müÅŸteriler ise büyük panik yaÅŸadÄ±. Polis ekipleri gece kulübünün çevresine güvenlik ÅŸeridi çekerek delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Gece kulübündeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis ekipleri olayÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.