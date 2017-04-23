Ankara'da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi MHP'li bakan olacak mÄ±

Referandum sonrasÄ± Ankara'da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilecek

Referandum sonuçlarÄ± AK Parti'de tüm yönleriyle deÄŸerlendirilirken, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n revizyon sinyali vermesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kabine deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin en çok merak edilenlerden biri de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin önünü açan, TBMM'de ve referandum sürecinde "Evet" cephesinde yer alan MHP'nin durumu. MHP'den 1 ya da 2 ismin 2019'da yapÄ±lacak seçime kadar hem uyum yasalarÄ±nÄ± çÄ±karacak hem de terör ve FETÖ ile mücadeleyi yürütecek kabinede görev almasÄ± ihtimali konuÅŸuluyor. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin referandum sonrasÄ±nda ülkenin geleceÄŸi için uzlaÅŸmadan yana tutumlarÄ±nÄ± sürdürecekleri ve gerekirse taÅŸÄ±n altÄ±na ellerini koymaktan çekinmeyecekleri yolundaki sözleri de MHP'nin kabineye girme konusunda referandum öncesinden farklÄ± bir tutum sergileyebileceÄŸi yönünde yorumlanÄ±yor.

FETÖ Ä°LE MÜCADELE

MHP'nin kabineye girip girmemesinin yanÄ± sÄ±ra revizyonda bir diÄŸer kriter de FETÖ ile mücadele olarak öne çÄ±kÄ±yor. 15 Temmuz sürecini yaÅŸayan 65. Hükümet'te ilk deÄŸiÅŸiklik, 31 AÄŸustos'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dönemin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± olan Efkan Âlâ'nÄ±n istifasÄ± ile boÅŸalan koltuÄŸa, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Süleyman Soylu kaydÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na da AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu getirilmiÅŸti. Gündemde olan revizyonda FETÖ ile mücadele konusunda daha aktif olan isimlerin kabinede kalmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

REFERANDUM PERFORMANSI

OlasÄ± revizyonda bir diÄŸer önemli kriter, referandum performansÄ± olacak. HalkoylamasÄ±nda 30 büyükÅŸehrin 17'sinden "HayÄ±r" çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Kabinede bulunan bakanlarÄ±n 9'unun seçim bölgesi de "HayÄ±r" tercihinde bulunmuÅŸtu. Kulislerde, kabinede yapÄ±lacak herhangi bir deÄŸiÅŸiklikte bu sonuçlarÄ±n da dikkate alÄ±nabileceÄŸi ifade ediliyor.

DOÄžU'YA BAKAN

Referandumda "Evet" oylarÄ±nÄ±n 1 KasÄ±m genel seçimleriyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda en çok yükseldiÄŸi bölgeler olan DoÄŸu ve GüneydoÄŸu da bir ölçüt olarak görülüyor. Bölgeden bir milletvekilinin kabineye gireceÄŸi konuÅŸuluyor.