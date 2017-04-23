Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kurumu'nun eski BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ 81 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti

2003-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda YükseköÄŸretim Kurulu'nda (YÖK) baÅŸkanlÄ±k görevini yerine getiren ErdoÄŸan Teziç, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ERDOÄžAN TEZÄ°Ç KÄ°MDÄ°R?

Türk hukukçu, 2003-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ± Yüksek ÖÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanÄ±.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1959 yÄ±lÄ±nda da Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi üzerine lisansüstü eÄŸitim yaptÄ±. 1961 AnayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlayan ekipte yer aldÄ±. Galatasaray Lisesi müdürlüÄŸü, Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Galatasaray Üniversitesi rektör yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve rektörlüÄŸü görevlerinde bulundu. 8 AralÄ±k 2003'te CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer tarafÄ±ndan Yüksek ÖÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer tarafÄ±ndan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat NiÅŸanÄ± ile ödüllendirildi. Eylül 2004'te de Fransa Cumhuriyeti tarafÄ±ndan Légion d'Honneur (Fransa Devleti Onur Lejyonu NiÅŸanÄ±'nÄ±n en üst derecesi olan "Commandeur" (Büyük Åžövalye) rütbesine layÄ±k görüldü. Fakat aldÄ±ÄŸÄ± bu niÅŸanÄ±, Fransa Ulusal Meclisi'nin Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± Ä°nkar YasasÄ±'nÄ± kabul etmesinden dolayÄ±, Fransa BüyükelçiliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile iade etti. AyrÄ±ca 2007 MayÄ±s ayÄ±ndaki 11. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimleri öncesinde yaÅŸanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi için Meclis ToplantÄ± yeter sayÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki görüÅŸlerini, seçimlerin hemen öncesinde YÖK Rektörler komitesini toplayarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±, 367 milletvekili olmasÄ± koÅŸulunu dile getirdi. 9 AralÄ±k 2007 tarihinde YÖK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden emekli oldu.