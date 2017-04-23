Ordu'da ortadan kaybolan kÄ±zlar hastane polisine teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilÃ§esinde ders notlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in ortadan kaybolan iki kÄ±z, hastane polisine teslim olarak ifade verdi

Ordu'da ortadan kaybolan iki genç kÄ±z Fatsa Devlet Hastanesi'ne girdikleri sÄ±rada orada bulunan güvenlik güçlerine teslim oldular.YapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Fatsa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne getirilen genç kÄ±zlarÄ±n ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± adreslerin jandarma bölgesinde olmasÄ±ndan dolayÄ± Fatsa Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na teslim edildiler. Ä°ki genç kÄ±zÄ±n hiçbir olumsuz durumlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Fatsa Ä°lçe Emniyet Müdürü Ä°brahim Etem Öztürk, "Ders notlarÄ± ve yaÅŸamÄ±ÅŸ olduklarÄ±ndan dolayÄ± biraz moralleri bozulmuÅŸ. OnlarÄ± bizlere ifade etti genç arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Fatsa Devlet Hastanesi'nde kendileri gelerek teslim oldular." dedi. NazlÄ± Özdemir'in abisi Servet Özdemir ise, "Herkes kardeÅŸlerimizin bulunmasÄ± için seferber oldu. SaÄŸ salim bulundular. Kuzenimle mesajlaÅŸÄ±p hastaneye geleceklerini söylemiÅŸler. Hemen orada bulduk kendilerini saÄŸ salim. Çok sevinçliyiz." dedi.KÄ±zÄ±nÄ±n ve arkadaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu için çok mutlu olduÄŸunu ifade eden NazlÄ± Özdemir babasÄ± UÄŸur Özdemir ise, "Yeniden doÄŸmuÅŸ gibi mutluyuz. Allah bize böyle bir acÄ± yaÅŸatmasÄ±n. 45 yaÅŸÄ±ndayÄ±m bulunduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim an mutluluktan uçtum. Ergenlik döneminin verdiÄŸi çÄ±lgÄ±nlÄ±k olarak nitelendiriyorum yaptÄ±klarÄ±nÄ±. Eskisi gibi hayatÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz." dedi.