ÃœnlÃ¼ ismi dilenirken gÃ¶renler ÅŸok oldu

Ahsen TV muhabiri BÃ¼lent YapraklÄ±oÄŸlu sosyal deney iÃ§in dilendi

Güncel konulara iliÅŸkin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sokak röportajlarÄ± ile adÄ±ndan söz ettiren Ahsen TV muhabiri Bülent YapraklÄ±oÄŸlu, bu kez farklÄ± bir sosyal deneye imza attÄ±. Ä°nsanlarÄ±n yoÄŸun olarak geçtiÄŸi bir parkta yere mendil açan YapraklÄ±oÄŸlu, el açarak dilenmeye baÅŸladÄ±. Kimi "Allah versin" deyip YapraklÄ±oÄŸlu'nun yanÄ±ndan geçip giderken, kimi de 10 kuruÅŸ da olsa dilenci kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki YapraklÄ±oÄŸlu'nu kÄ±ramayÄ±p para verdi.