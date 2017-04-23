Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/04/2017 13:04

ÃœnlÃ¼ ismi dilenirken gÃ¶renler ÅŸok oldu

BÃ¼lent YapraklÄ±oÄŸlu

Ahsen TV muhabiri BÃ¼lent YapraklÄ±oÄŸlu sosyal deney iÃ§in dilendi

Güncel konulara iliÅŸkin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sokak röportajlarÄ± ile adÄ±ndan söz ettiren Ahsen TV muhabiri Bülent YapraklÄ±oÄŸlu, bu kez farklÄ± bir sosyal deneye imza attÄ±. Ä°nsanlarÄ±n yoÄŸun olarak geçtiÄŸi bir parkta yere mendil açan YapraklÄ±oÄŸlu, el açarak dilenmeye baÅŸladÄ±. Kimi "Allah versin" deyip YapraklÄ±oÄŸlu'nun yanÄ±ndan geçip giderken, kimi de 10 kuruÅŸ da olsa dilenci kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki YapraklÄ±oÄŸlu'nu kÄ±ramayÄ±p para verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
uzman Ã§avuÅŸ

ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit olan uzman Ã§avuÅŸla ilgili Ã¼zÃ¼cÃ¼ detay

DÃ¼n ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Efe ApaydÄ±n'Ä±n 1 yÄ±l Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸmada gazi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

23 Nisan kutlamalarÄ±

23 Nisan kutlamalarÄ±nda helyum gazlÄ± balonlar patladÄ± 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Batman'da 23 Nisan kutlamalarÄ±nda patlayan helyum gazlÄ± balonlar 5 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu

ordu kayÄ±p kÄ±zlar

Ordu'da ortadan kaybolan kÄ±zlar hastane polisine teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilÃ§esinde ders notlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in ortadan kaybolan iki kÄ±z, hastane polisine teslim olarak ifade verdi