ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit olan uzman Ã§avuÅŸla ilgili Ã¼zÃ¼cÃ¼ detay

DÃ¼n ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Efe ApaydÄ±n'Ä±n 1 yÄ±l Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸmada gazi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan yürütülen operasyon sÄ±rasÄ±nda sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan askerlerin kimlikleri belirlendi. Åžehitlerden birinin NiÄŸde nüfusuna kayÄ±tlÄ± Uzman ÇavuÅŸ Efe Osman ApaydÄ±n, diÄŸerinin ise TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilçesi nüfusuna kayÄ±tlÄ± Uzman ÇavuÅŸ Turgut Kurtçu olduÄŸu öÄŸrenildi.Åžehit ApaydÄ±n'Ä±n, 24 Mart 2016'da, ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada omuzundan yaralanarak, gazi olduÄŸu ve memleketi NiÄŸde'de gördüÄŸü tedavinin ardÄ±ndan iyileÅŸir iyileÅŸmez görevinin baÅŸÄ±na döndüÄŸü belirtildi.