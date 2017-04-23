Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/04/2017 18:05

Zonguldak'ta tabutlar yan yana Son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±lar

zonguldak

Zonguldak'ta uÃ§uruma yuvarlanan minibÃ¼ste hayatÄ±nÄ± kaybeden 10 kiÅŸi bugÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilçesinde dün akÅŸam saatlerinde 50 metreden uçuruma yuvarlanan midibüste hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 9'u Esenyurt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Åžaban Turhan'Ä±n cenazesi ise defnedilmek üzere Ä°stanbul'un Pendik ilçesine gönderildi.

10 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Kazada kontrolden çÄ±kan midibüs 50 metreden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan yolculardan 10'u yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 18'i ise Zonguldak ve EreÄŸli ilçesindeki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otopsi iÅŸlemleri tamamlanan cenazeler son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmak üzere ailelerine teslim edildi.

9 TABUT YAN YANA

Kdz. EreÄŸli Belediyesi ekipleri de Esenyurtköyü Ä°lköÄŸretim Okulu bahçesinde musalla ve ÅŸemsiyelerle cenaze yakÄ±nlarÄ±na destek oldu. Zonguldak Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk ÇaturoÄŸlu ve Özcan UlupÄ±nar, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Haluk Selvi de cenaze törenine katÄ±ldÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da etkili olduÄŸu cenaze törenine çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Kazada Bilal AydÄ±n, Mustafa UludaÄŸ, Ä°smail AydÄ±n, Rabiye AydÄ±n, Kadriye Turhan, Åžaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye AydÄ±n, Naciye AydÄ±n'Ä±n cenaze namazÄ±nÄ± sÄ±rayla EreÄŸli Ä°lçe Müftüsü Recai Albayrak kÄ±ldÄ±rdÄ±. Cenaze yakÄ±nlarÄ± tabutlarÄ±n baÅŸÄ±na gelerek gözyaÅŸÄ± döktü. Aygül Afacan'Ä±n yeÄŸeni Duygu AydÄ±n "Annem hastanede, teyzem burada. Ben ne yapacaÄŸÄ±m" diye feryat etti. YapÄ±lan dualarÄ±n ardÄ±ndan cenazeler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

 
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