Kanser tedavisi gÃ¶ren SÄ±la'nÄ±n isteÄŸi herkesi duygulandÄ±rdÄ±

Antalya'da yaÅŸayan 10 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la 1 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul'da kanser tedavisi gÃ¶rÃ¼yordu. SÄ±la'nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶rme isteÄŸi Ã¼zerine hastaneden izin alan aile okula varÄ±nca duygu dolu anlar yaÅŸadÄ±

Ä°stanbul CerrahpaÅŸa Hastanesinde göz kanseri tedavisi gören 10 yaÅŸÄ±ndaki Hatice SÄ±la ÖztaÅŸ, Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde beraber eÄŸitim gördüÄŸü okul arkadaÅŸlarÄ±nÄ± görmek isteyince ambulansla okuluna getirildi. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ve öÄŸretmenlerinin küçük SÄ±la için yaptÄ±klarÄ± etkinlikte duygu dolu anlar yaÅŸandÄ±.

1 YILDIR KANSER TEDAVÄ°SÄ° GÖRÜYOR

YaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul CerrahpaÅŸa Hastanesinde göz kanseri tedavisi gören 10 yaÅŸÄ±ndaki 5'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Hatice SÄ±la ÖztaÅŸ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nda okul arkadaÅŸlarÄ±nÄ± görmek istediÄŸini söylemesi üzerine doktorlardan özel izin alÄ±ndÄ±. Hava yoluyla Antalya'ya kadar getirildikten sonra ambulansla eÄŸitim gördüÄŸü Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokuluna getirilen 10 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la için 23 Nisan kutlamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra özel bir karÅŸÄ±lama programÄ± düzenlendi. ArkadaÅŸlarÄ± 5'inci sÄ±nÄ±fta okuyan SÄ±la ÖztaÅŸ için özel dans gösterileri düzenledi.Dans gösterilerinin ardÄ±ndan okul bahçesinde tekerlekli sandalyede bulunan SÄ±la'nÄ±n etrafÄ±nÄ± saran veli ve öÄŸretmenler, SÄ±la'ya hep bir aÄŸÄ±zdan Duman müzik grubunun 'Kimseyi TanÄ±madÄ±m Ben, Senden Daha Güzel' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± hep bir aÄŸÄ±zdan söyledi. ÅžarkÄ± sÄ±rasÄ±nda minik SÄ±la ve öÄŸretmenleri gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayarak duygu dolu anlar yaÅŸandÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kürsüye getirilen SÄ±la'da arkadaÅŸlarÄ±na ÅŸarkÄ± söyledi. Küçük SÄ±la'nÄ±n ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise annesi Fatma Teke, kÄ±zÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± 'Anne' ÅŸiirini okudu. ProgramÄ±n sonunda ise öÄŸretmenlerinin verdiÄŸi beyaz güvercini 10 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±la ÖztaÅŸ gökyüzüne bÄ±raktÄ±.