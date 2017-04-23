Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/04/2017 19:39

Åžansal BÃ¼yÃ¼ka meslektaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼lerek anlatÄ±nca tepki Ã§ekti

Åžansal BÃ¼yÃ¼ka

BaÅŸakÅŸehir- Rizespor maÃ§Ä±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan gazeteci Selman Kutlu'yla dalga geÃ§en Åžansal BÃ¼yÃ¼ka tepki topladÄ±

Süper Lig'de 3-3 beraberlikle sona eren Çaykur Rizespor - Medipol BaÅŸakÅŸehir mücadeleyi A Spor adÄ±na takip eden gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet ÇaÄŸlar YÄ±ldÄ±rÄ±m, Emre BelözoÄŸlu'nun bir taraftarla girdiÄŸi diyaloÄŸu görüntülemek isterken 1 otobüs dolusu futbolcunun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.Tüyler ürperten görüntüler sonrasÄ± A Spor ekibine destek mesajlarÄ± yaÄŸarken BaÅŸakÅŸehirli futbolcular taraflÄ± tarafsÄ±z tüm sporseverler tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±.

"AÄžZI YÜZÜ NASÄ°BÄ°NÄ° ALDI"

Maraton programÄ±nÄ±n sunucusu Åžansal Büyüka'nÄ±n olayla ilgili yorumu ise tepki çekti. MeslektaÅŸÄ±nÄ±n yediÄŸi dayaÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gülerek anlatan Büyüka, "aÄŸzÄ± yüzü nasibini aldÄ±" ifadelerini kullandÄ±. Büyüka'nÄ±n bu tavrÄ± izleyicilerde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratÄ±rken, sosyal medyada bu yorumla ilgili tepki dolu ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

-Muhabir dayak yemesini gülerek anlatan Åžansal Büyüka hemen özür dilemeli!"

-Bir zamanlar medyaya, ya da mensuplarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara en ÅŸiddetli tepkiyi Åžansal abi verirdi tv'de iÅŸler deÄŸiÅŸmiÅŸ",

-Hangisi daha acÄ±, gaddarca yapÄ±lan saldÄ±rÄ± mÄ±, gülümseyerek yapÄ±lan "meslektaÅŸ" yorumlarÄ± mÄ±?"

-Bir gün SÄ°Z DE NASÄ°PLENÄ°RSENÄ°Z biz sizin için de üzülür tepki gösteririz..."

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