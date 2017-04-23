NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n bana tecavÃ¼z etti dediÄŸi genÃ§ pompalÄ± tÃ¼fekle intihar etti

Adana'da kendisine tecavÃ¼z ettiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼p ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu niÅŸanlÄ±sÄ± pompalÄ± tÃ¼fek ile intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Anne baba ve kardeÅŸler M.K.'yi odasÄ±nda Ã¶lÃ¼ buldu

Adana'nÄ±n Seyhan ilçesinde lüks bir sitenin zemin katÄ±nda ailesi ile birlikte yaÅŸayan M.K. (27) bir süre önce genç bir kÄ±zla niÅŸanlandÄ±. Ancak genç kÄ±z geçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na giderek M.K.'nin kendisine tecavüz ettiÄŸini ileri sürüp ÅŸikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan M.K. savcÄ±ya verdiÄŸi ifadesinde niÅŸanlÄ±sÄ±na tecavüz etmediÄŸini, kendisine iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Serbest bÄ±rakÄ±lan ve iftiraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen M.K. bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.BunalÄ±ma giren M.K., bugün saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda pompalÄ± tüfekle odasÄ±nda baÅŸÄ±na ateÅŸ etti. Silah sesini duyan baba, anne ve kardeÅŸleri odaya girdiklerinde M.K.'yi kanlar içinde buldu.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ailenin büyük acÄ±sÄ± nedeniyle yaralÄ±ya müdahale etmekte güçlük çekti. SaÄŸlÄ±k ekipleri olay yerine polis çaÄŸÄ±rdÄ±. Polis babanÄ±n elinden pompalÄ± tüfeÄŸi alÄ±p sakinleÅŸtirerek saÄŸlÄ±k ekiplerinin müdahale etmesini saÄŸladÄ±. Ancak yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen M.K. kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. M.K.'nin babasÄ± ve kardeÅŸleri niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n ailesini telefonla arayarak tehditler savurdu. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, gencin cenazesi otopsi için adli tÄ±p kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lacak.