Ä°BB binasÄ±nda ÅŸok intihar GÃ¼venlik amiri Ã§atÄ±da Ã¶lÃ¼ bulundu

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde uzun yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¼venlik amiri binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda intihar etti

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nde 6 yÄ±ldÄ±r güvenlik amiri olarak çalÄ±ÅŸan Zafer Yüzüak'tan iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± bir süre haber alamadÄ±.Bunun üzerine yaptÄ±klarÄ± aramada, iki çocuk babasÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen Zafer Yüzüak'Ä± çatÄ±da ölü halde buldu. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'Ä±n kendi tabancasÄ±yla kafasÄ±na ateÅŸ ederek intihar etmiÅŸ olduÄŸunu belirledi. Olay yeri inceleme uzmanÄ± polisler ile Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve aile üyelerinin ifadelerine baÅŸvuran polis ekipleri, Yüzak'Ä±n etrafÄ±yla fazla konuÅŸmayan, içine kapanÄ±k biri olduÄŸunu belirlerken olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± sürdürüyor.