RÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

Ä°stanbul Anadolu 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A ile avukat S.B, rÃ¼ÅŸvet aldÄ±klarÄ± ve verdikleri gerekÃ§esiyle nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e tutuklandÄ±

Sulh ceza hakimi olduÄŸu dönemde verdiÄŸi tahliye kararÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda para istediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan ve bu kapsamda bir avukatlÄ±k bürosunda rüÅŸvet alÄ±rken suçüstü yapÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A. ile avukat S.B, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dün Anadolu Adalet SarayÄ±na sevk edildi.Yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, ifadeleri alÄ±nan H.A. ve S.B, tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe gönderildi.

'RÜÅžVET ALMAK VE VERMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, hakim H.A. ile avukat S.B'nin "rüÅŸvet almak ve vermek" suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi.Bir avukat tarafÄ±ndan yapÄ±lan ihbarÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucunda, Ä°stanbul Anadolu 3.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± olarak görev yapan H.A hakkÄ±nda, sulh ceza hakimi olduÄŸu dönemde verdiÄŸi tahliye kararÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda para istediÄŸi iddiasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan teknik takip ve izleme kararlarÄ± uyarÄ±nca, önceden seri numarasÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ 50 bin dolarÄ±n müÅŸteki tarafÄ±ndan Pendik'teki bir avukatlÄ±k bürosunda tesliminin ardÄ±ndan, AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A. ile avukat S.B. suç üstü hükümleri gereÄŸince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.