Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 11:54

RÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuklanan mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n serveti dudak uÃ§uklattÄ±


RÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildiÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve ardÄ±ndan tutuklanan 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ±'nÄ±n serveti ortaya Ã§Ä±ktÄ±

FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸadamÄ± Fikret Ä°nan'dan rüÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± ve tekrar almak için zorladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla suçüstü yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan ve dün gece tutuklanan 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Hasan Akdemir kendisine 'kumpas' kurulduÄŸunu iddia etti. Ä°fadelerinde 'FETÖ ile en etkili mücadele eden' isim olduÄŸunu söyleyen Akdemir 'kripto FETÖ' mensuplarÄ±nÄ±n, Fikret Ä°nan'Ä±n ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kendisine 'kumpas' kurduÄŸunu savundu. Mal varlÄ±ÄŸÄ±ndaki lüks cipini 'boyalÄ±' diyerek savunan Akdemir, rüÅŸvet konuÅŸmalarÄ±nÄ± ise Fikret Ä°nan'dan çekindiÄŸi için 'Kin ve intikam duygularÄ±nÄ± söndürmek için yaptÄ±m' diye açÄ±kladÄ±. Akdemir'in birlikte tutuklandÄ±ÄŸÄ± avukat Serap Bindal'Ä±n ofisinin bir anahtarÄ±nÄ±n da hâkim Akdemir'de olduÄŸu, avukat Bindal'Ä±n Akdemir'in mahkemesinde sanÄ±k olduÄŸu da belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SoruÅŸturma dosyasÄ±na göre 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Hasan Akdemir, Sulh Ceza Hâkimi olduÄŸu dönemde tutukladÄ±ÄŸÄ± iÅŸadamÄ± Fikret Ä°nan'Ä± serbest bÄ±rakmak için rüÅŸvet aldÄ±. ArdÄ±ndan 50 bin dolar daha vermesi için avukat Serap Bindal aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baskÄ± yaptÄ±. Fikret Ä°nan da durumu HSYK'ya bildirdi. HSYK'nÄ±n da Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilgilendirmesi sonucunda, operasyon yapÄ±ldÄ± ve 50 bin dolar rüÅŸveti Fikret Ä°nan'dan almak için Serap Bindal'Ä±n ofisine gelen Akdemir suçüstü yakalandÄ±. Dün gece de avukat Bindal ile birlikte tutuklandÄ±.

 

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