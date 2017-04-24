1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± Taksim'de kutlanmayacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve DÄ°SK BaÅŸkanÄ± Kani Beko arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonucunda alÄ±nan karara gÃ¶re 1 MayÄ±s'ta Taksim MeydanÄ±nda kutlama olmayacak

GeçtiÄŸimiz hafta yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda kabul edilen ve propagandasÄ±nda “Güçlü hükümet, huzurun, güvenliÄŸin ve özgürlüÄŸün teminatÄ± olacak” ifadelerine yer verilen yeni anayasa sonrasÄ± ilk yasak da bugün geldi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve DÄ°SK BaÅŸkanÄ± Kani Beko arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸme sonrasÄ± 1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ±’nÄ±n Taksim’de kutlanmayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Kutlamalara niçin izin verilmediÄŸine dair henüz bir açÄ±klama da yapÄ±lmadÄ±.

SOSYAL MEDYADA YOÄžUN TEPKÄ°

Taksim’de 1 MayÄ±s’a izin verilmemesi özellikle sosyal medyada tartÄ±ÅŸmalara konu oldu. GeçtiÄŸimiz pazar günü yapÄ±lan yeni anayasa referandumu öncesi evet cephesinin büyük ortaÄŸÄ± AKP tarafÄ±ndan yapÄ±lan “özgürlükçü anayasa” vaadine göndermede bulunanlar “Hani anayasa kabul edilince OHAL kalkacaktÄ±. Hani ‘evet’ çÄ±kÄ±nca huzurun, güvenliÄŸin ve özgürlüÄŸün teminatÄ± olacaktÄ±nÄ±z” diye eleÅŸtirilerde bulundular.