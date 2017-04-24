Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 14:22

Hayvanat bahÃ§esinin maskotu Can Fatma Åžahin'e zor anlar yaÅŸattÄ±

Fatma Åžahin

Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸempanze Can ile zor dakikalar yaÅŸadÄ±

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doÄŸan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen ÅŸempanzeye BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin tarafÄ±ndan Can ismi verilmiÅŸti.

Zooloji ve doÄŸa müzesi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan Åžahin karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸempanze Can'Ä± görünce kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Bir süre küçük ÅŸempanzeyi seven BaÅŸkan Åžahin, beklenmedik bir tepki ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±, Åžahin’in gözlüÄŸü düÅŸtü. Tepkiye raÄŸmen küçük ÅŸempanzeyi bÄ±rakmayan Åžahin, Can'Ä± severek sakinleÅŸtirdi.

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