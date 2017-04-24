45 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ±n Ã¼zerine kÃ¶peklerini saldÄ±lar

Sivas'ta meydana gelen olayda 45 yaÅŸÄ±ndaki YÃ¼cel YÄ±ldÄ±z, traktÃ¶r ile tarlasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada kÃ¶peklerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Olay geçen cumartesi günü ilçeye baÄŸlÄ± Koyunlu köyünde meydana geldi. Ä°ddiaya göre evli ve 5 çocuk babasÄ± Yücel YÄ±ldÄ±z, sabah 09.30 sÄ±ralarÄ±nda köyünde traktörle tarlasÄ±nÄ± sürdüÄŸü sÄ±rada aynÄ± köyle yaÅŸayan iki kardeÅŸ S.G. ve M.G., 7 köpekle YÄ±ldÄ±z’Ä±n yanÄ±na geldi. Ä°ddiaya göre S.G. ve M.G. YÄ±ldÄ±z’a ’Bizim arkamÄ±zdan ileri geri konuÅŸuyormuÅŸsun’ diyerek traktördenindirdi. Bir süre ellerinde bulunan sopayla YÄ±ldÄ±z’Ä± döven ÅŸüpheliler, daha sonra yanlarÄ±nda bulunan köpekleri üzerine saldÄ±. YÄ±ldÄ±z, sÄ±rtÄ±ndan, ellerinden ve yüzünden yaralandÄ±. Olay yerinden sürünerek traktöre binip evine giden YÄ±ldÄ±z akrabalarÄ± tarafÄ±ndan Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne sevkedildi. YÄ±ldÄ±z, tedavisinin ardÄ±ndan bugün taburcu edildi. Cuma günü burnundaki kÄ±rÄ±klar için tekrar hastaneye yatÄ±rÄ±larak ameliyat edileceÄŸi öÄŸrenildi. Åžikayet üzerine jandarma ekipleri S.G. ve M.G.’yi köyde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan ÅŸüpheli iki kardeÅŸ daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

’KÖPEKLERÄ° ÜZERÄ°ME SALDILAR’

Hastaneden taburcu olduktan sonra Sivas’ta oturan ablasÄ± 47 yaÅŸÄ±ndaki Ziynet Bulak’Ä±n evinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cuma günü ameliyat olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±ldÄ±z, "TarlamÄ± sürerken bir anda geldiler, beni durdurup selam verdiler. Biraz konuÅŸtuktan sonra bana küfür ederek, ’Sen bizim arkamÄ±zdan konuÅŸuyormuÅŸsun’ diyerek yakamdan tutup traktörden aÅŸaÄŸÄ±ya indirdiler. Ben hiçbir ÅŸey yapamadan ellerindeki sopayla kafama vurdular. Yerde beni taÅŸla ve sopayla hÄ±rpaladÄ±lar. BoÄŸazÄ±ma bÄ±çak dayadÄ±lar. YanlarÄ±ndaki köpekleri üzerime saldÄ±lar. Köpeklerden biri üzerime gelerek Ä±sÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu yaptÄ±klarÄ±mÄ±zdan kimsenin haberi olmayacak diye beni tehdit ettiler" dedi.