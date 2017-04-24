Obeziteyle mÃ¼cadele iÃ§in 20 bin kiÅŸilik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

Obeziteyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 20 bin kiÅŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±

Denizli'de, obeziteyle mücadele kapsamÄ±nda düzenlenen Merkezefendi 3'üncü Bahar YürüyüÅŸü binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti.

Merkezefendi Belediyesi tarafÄ±ndan obeziteyle mücadele için baÅŸlatÄ±lan Bahar YürüyüÅŸü'nün 3.'sü düzenlendi. YürüyüÅŸe katÄ±lan binlerce kiÅŸi, renkli görüntüler oluÅŸturdu. Düzenlenen etkinliÄŸe Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper, AK Parti Denizli Milletvekili Åžahin Tin, Merkezefendi Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet SubaÅŸÄ±oÄŸlu, Pamukkale Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Gürlesin, Denizli Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur ErdoÄŸan, çocuklar ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Etkinlik öncesinde belediye tarafÄ±ndan, katÄ±lÄ±mcÄ±lara üzerinde ay yÄ±ldÄ±z bulunan ÅŸapkalar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Etkinlik, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan sahneye çÄ±kan Pamukkale Üniversitesi Türk Halk MüziÄŸi Korosu, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirirken, folklor ekibi, Artvin yöresine ait bir oyun sergiledi. Kurulan sahnede, çocuklar için çizgi film karakterlerinden oluÅŸan animatörler, neÅŸeli anlar yaÅŸattÄ±. Gösteriler büyük alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

"2015 YILINDA 7 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YLE BAÅžLADI"

YürüyüÅŸün 2015 yÄ±lÄ±nda 7 bin kiÅŸiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Merkezefendi Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet SubaÅŸÄ±oÄŸlu, 2016 yÄ±lÄ±nda bunu ikiye katlayarak, 15 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gelecekte bu yürüyüÅŸe 100 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ±nÄ± hedeflediklerini belirten SubaÅŸÄ±oÄŸlu, "Bugün sadece yürüyüÅŸ yapmÄ±yoruz. AynÄ± zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±nÄ± kutluyoruz. Ben her ÅŸeyden önce, dünyada çocuklara armaÄŸan edilen bugünü çocuklara armaÄŸan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anÄ±yorum. Biz Merkezefendi Belediyesi olarak saÄŸlÄ±ÄŸa, mutluluÄŸa, kardeÅŸliÄŸe, spora bugüne kadar hep yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Spora bugüne kadar çok yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. SaÄŸlÄ±ÄŸa ait, spora ait birçok projeye hep birlikte imza attÄ±k. Bu projeleri yaparken, hep sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güçle, sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekle, sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dualarla yürüdük" dedi.

"20 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° YÜRÜDÜ"

YürüyüÅŸ öncesi yapÄ±lan etkinliklerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam için düzenlenen yürüyüÅŸün startÄ±, AK Parti Milletvekili Åžahin Tin'in atÄ±ÅŸÄ± yapmasÄ±yla verildi. YeniÅŸehir YürüyüÅŸ ve KoÅŸu Yolundaki 2 kilometre uzunluÄŸundaki parkurdaki yürüyüÅŸe çocuk, genç yaÅŸlÄ± ve kadÄ±n erkek yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸte polis ekipleri geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±rken, 112 Acil servis ekipleri de 4 ambulansla tedbir amaçlÄ± yürüyüÅŸ boyunca vatandaÅŸlara eÅŸlik etti. BitiÅŸ noktasÄ±nda yürüyüÅŸe katÄ±lanlara su, elma ve tatlÄ± ikram edildi. BitiÅŸ noktasÄ±nda kurulan sahnede, ekstrem gösteri grubu Skate Parkur Team katÄ±lÄ±mcÄ±lara heyecan dolu anlar yaÅŸatÄ±rken, gösteriye çocuklar yoÄŸun ilgi gösterdi. BazÄ± vatandaÅŸlar da o anlarÄ± cep telefonlarÄ±yla kaydetti. Ekibin bisiklet ve basketbol topuyla yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸov yoÄŸun alkÄ±ÅŸ alÄ±rken, program son olarak DJ Ozan ÇolakoÄŸlu'nun performansÄ±nÄ± sergilemesiyle bitti.