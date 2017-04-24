AfrikalÄ± 19 Ã¶ÄŸrenci hayatlarÄ±nda ilk kez kar gÃ¶rdÃ¼

23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla Afrika Ã¼lkesi Swaziland'dan Kocaeli'ne gelen 19 Ã¶ÄŸrenci ilk kez kar gÃ¶rdÃ¼

23 Nisan UluslararasÄ± Çocuk ve Bilim Festivali için Afrika ülkesi Swaziland'dan Kocaeli'ne gelen 19 öÄŸrenci, hayatlarÄ±nda ilk kez karla tanÄ±ÅŸtÄ±.

Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesinin düzenlediÄŸi 23 Nisan UluslararasÄ± Çocuk ve Bilim Festivali için Afrika ülkesi Swaziland'dan gelen 19 öÄŸrenci, hayatlarÄ±nda ilk kez karla tanÄ±ÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±lar. AralarÄ±nda AfrikalÄ± öÄŸrencileri misafir eden Türk öÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 40 kiÅŸilik kafile, Festival sonrasÄ±nda Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye otobüsle gelerek karlÄ± zemine ayak bastÄ±lar. Otobüsten inen öÄŸrencilerin bazÄ±lar koÅŸarak karlarÄ±n arasÄ±nda kendini atarken bazÄ± öÄŸrenciler de hissettikleri soÄŸuk hava karÅŸÄ±sÄ±nda tekrar otobüse geri döndüler.

Ä°lk kez karla tanÄ±ÅŸan 19 SwazilandlÄ± öÄŸrenci, kendilerini misafir eden Türk öÄŸrenciler ve velileriyle kartopu savaÅŸÄ± oynayarak kardan adam yaptÄ±lar. Kartepe'nin zirvesinde eÄŸlenceli vakit geçiren AfrikalÄ± öÄŸrencilerden bazÄ±larÄ± ilk kez kar gördükleri için ÅŸaÅŸkÄ±n ama mutlu olduklarÄ±nÄ±, kara dokunmanÄ±n ise güzel ve soÄŸuk olduÄŸunu dile getirdiler. Afrika kafilesinin baÅŸÄ±nda bulunan Fiona Payne Fitzpatrick ise karla tanÄ±ÅŸmanÄ±n ve Türk insanÄ±n sÄ±cakkanlÄ± misafirperverliÄŸini görmenin kendileri için büyük bir ÅŸans olduÄŸunu ve tekrar Türkiye'ye gelmek istediklerini ifade ettiler.