Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 17:21

PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlusu yol kontrolÃ¼nde yakalandÄ±

diyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlularÄ±ndan biri yakalandÄ±

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Hazro ilçesinin Çiftlibahçe köyü mevkisinde uygulama yapÄ±ldÄ±.YapÄ±lan kontrolde hakkÄ±nda 20 ayrÄ± suç kaydÄ± bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlularÄ±ndan olduÄŸu belirlenen C.U. sahte kimlikle yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan teröristin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemleri sürüyor.

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