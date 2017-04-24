PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlusu yol kontrolÃ¼nde yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlularÄ±ndan biri yakalandÄ±
Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Hazro ilçesinin Çiftlibahçe köyü mevkisinde uygulama yapÄ±ldÄ±.YapÄ±lan kontrolde hakkÄ±nda 20 ayrÄ± suç kaydÄ± bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlularÄ±ndan olduÄŸu belirlenen C.U. sahte kimlikle yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan teröristin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemleri sürüyor.