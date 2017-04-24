Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 17:57

FETÃ–'yle baÄŸlantÄ±lÄ± 14 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Kars merkez olmak Ã¼zere 5 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 14 kiÅŸi yakalandÄ±

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan FETÖ/PDY'nin okullarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve örgüt ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 16 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.Bu karar üzerine harekete geçen Kars Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, zanlÄ±larÄ± yakalamak için operasyon baÅŸlattÄ±.Kars'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Trabzon, Erzurum, Van ve Adana'da yapÄ±lan operasyonda, zanlÄ±lardan 14'ü yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar Kars Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne getirildi.Bu kiÅŸilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü, kaçan 2 zanlÄ±nÄ±n da arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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