Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/04/2017 18:04

Adana'da park yeri yÃ¼zÃ¼nden Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 2 Ã¶lÃ¼ 2 yaralÄ±

adanada Ã§atÄ±ÅŸma

Adana'da iki farklÄ± grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YüreÄŸir Ä°lçesi Sinan PaÅŸa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin hemen yan tarafÄ±ndaki sokakta Cono AÅŸireti mensuplarÄ± arasÄ±nda motosiklet park yeri yüzünden kavga çÄ±ktÄ±.

TartÄ±ÅŸma taraflarÄ±n ailelerinin de karÄ±ÅŸmasÄ±yla silahlÄ± çatÄ±ÅŸmaya döndü. Sokak arasÄ±nda kalaÅŸnikof tüfek, tabanca ve otomatik tüfekli çatÄ±ÅŸmada 4 kiÅŸi yaralandÄ±.112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.  KavgayÄ± duyarak olay yerine gelen ölen ve yaralananlarÄ±n yakÄ±nlarÄ± ise ÅŸüphelilerin kullandÄ±ÄŸÄ± otomobile zarar verdi. Adana Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Behzat A'nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu, ismi öÄŸrenilemeyen diÄŸer yaralÄ±nÄ±n ise durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.  Polis ekipleri olaylarÄ±n daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde ve mahallede önlem alÄ±rken, kaçan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. 

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